Alessandra Amoroso ad Amici: ospiti ed eliminati della quarta puntata del serale (Di sabato 10 aprile 2021) Alessandra Amoroso ad Amici stasera presenta i due brani rilasciati negli scorsi giorni. La cantante sarà ospite della quarta puntata del serale per cantare dal vivo Piuma e Sorriso Grande, in un medley al cospetto dei concorrenti in gara, dei giudici del programma e del corpo docenti. Tre le squadre in gara, per un totale di 11 concorrenti suddivisi in tre gruppi. A capo di ogni team c’è una coppia di docenti della scuola. Gli 11 talenti ancora in gara che si giocano la vittoria sono 6 cantanti e 5 ballerini, ovvero: i cantanti Sangiovanni, Deddy, Enula, Tancredi, Aka7even e Raffaele e i ballerini Martina, Alessandro, Serena, Giulia e Samuele. Solo uno di loro sarà il vincitore e al quarto appuntamento con il serale di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 aprile 2021)adstasera presenta i due brani rilasciati negli scorsi giorni. La cantante sarà ospitedelper cantare dal vivo Piuma e Sorriso Grande, in un medley al cospetto dei concorrenti in gara, dei giudici del programma e del corpo docenti. Tre le squadre in gara, per un totale di 11 concorrenti suddivisi in tre gruppi. A capo di ogni team c’è una coppia di docentiscuola. Gli 11 talenti ancora in gara che si giocano la vittoria sono 6 cantanti e 5 ballerini, ovvero: i cantanti Sangiovanni, Deddy, Enula, Tancredi, Aka7even e Raffaele e i ballerini Martina, Alessandro, Serena, Giulia e Samuele. Solo uno di loro sarà il vincitore e al quarto appuntamento con ildi ...

Advertising

AmiciUfficiale : WOOOW Alessandra Amoroso ospite della quarta puntata del Serale! Tutti pronti a cantare i suoi nuovi singoli 'Piuma… - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, è uscito il nuovo singolo Sorriso grande: il testo - Radio1Rai : #AmorosoDriveIn Riparte da #Roma la musica di Alessandra Amoroso. Concerto con la sua band in streaming, per presen… - lattuga99 : RT @AmiciUfficiale: WOOOW Alessandra Amoroso ospite della quarta puntata del Serale! Tutti pronti a cantare i suoi nuovi singoli 'Piuma' e… - danielemagriano : Vogliamo ammettere che l’unica canzone nell’intero repertorio di Alessandra Amoroso che non ti fa venir voglia di s… -