Agricoltura | protesta dei lavoratori | il 30 aprile sciopero generale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 aprile 2021) Le lavoratrici e iagricoli sciopereranno in tutta Italia venerdi’ 30per“contro le iniquita’ contenute nel Decreto Sostegni e per chiedere a Governo e Parlamento di modificarlo”. Lo hanno deciso le segreterie nazionali dei sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. L’annuncio in diretta Facebook sulle pagine delle tre organizzazioni sindacali, nel corso dei presidi organizzati questa mattina sotto le Prefetture di tutta Italia, viene dai segretari generali delle tre organizzazioni sindacali Onofrio Rota (Fai), Giovanni Mininni (Flai) e Stefano Mantegazza (Uila), che sono intervenuti, rispettivamente, alle manifestazioni di Treviso, Napoli e Roma. Tra le richieste dei sindacati al Governo, in particolare, il riconoscimento per l’anno 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e l’introduzione del bonus per ...