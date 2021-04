Aggressione omofoba a Torino | ragazzo di 23 anni pestato da 5 persone Appendino | “Legge Zan sia approvata senza ulteriori ritardi”

(Di sabato 10 aprile 2021) Nuovo caso di omofobia a, dove un 23enne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. La vittima, Henry Gomez Simón Andre, è uno studente di origini cilene che vive nel capoluogo piemontese dall’ottobre 2019: si stava recando a un mini market per acquistare delle bevande quando è stato insultato da cinque ragazzi che lo hanno poi picchiato. Gli aggressori hanno urlato almaricon (insulto omofobo in spagnolo) e lo hanno preso a calci e pugni, fino all’intervento del titolare del market che è riuscito a metterli in fuga. Il giovane tornando a casa ha fatto un video per denunciare l’accaduto, mentre stava ancora sanguinando. La sindaca Chiarasu Twitter ha definito “ignobile chi commette simili violenze” e ribadito l’urgenza dell’approvazione dellasull’omotransfobia: “La ...

L'è stata sventata dal proprietario del minimarket che ha dato al ragazzo la possibilità di scappare e rifugiarsi a casa dell'amica da cui era appena sceso. Qui i suoi amici gli hanno ...Si chiama Jean Pierre Moreno ed è l'attivista finito al centro di un drammatico caso per l'subita a Roma dopo un bacio scambiato con il suo compagno. La sua biografia racconta di ...Un ragazzo cileno di 23 anni, domenica 4 aprile, è stato insultato davanti a un minimarket a Torino ed in seguito aggredito con ripetuti calci e pugni da un gruppo di 5 ragazzi perchè indossava un cro ...In quell'Italia in cui Salvini e la Meloni girano non esista omofobia si è svolta l'aggressione omofoba. La vittima è uno studente di origini cilene, classe 1998, che si stava recando in un minimarket ...