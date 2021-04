Acea | già pronta a supportare piano vaccinale coordinato da ministero Salute

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 9 apr. – (Adnkronos) –, per dare il proprio contributo all’accelerazione delanti Covid-19,daldella, si è resa disponibile nei confronti delle istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, a supporto delle azioni messe in campo dal Governo. In particolare, si legge in una nota, l’Azienda ha messo a disposizione due sedi aziendali nella Capitale nelle quali poter realizzare degli hub vaccinali che consentirebbero di effettuare le somministrazioni alla popolazione civile, oltre che ai dipendenti, per un totale di circa 2000 dosi al giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.