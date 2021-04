Accademia di Medicina avverte : i test rinofaringei “non sono privi di rischi” (Di sabato 10 aprile 2021) Anche se la maggior parte dei tamponi è innocua, “gravi complicazioni iniziano a essere descritte nella letteratura medica da alcune settimane”, lo riferisce l’Accademia scientifica. Se maneggiato male, quel batuffolo di cotone che è stato inserito nelle tue narici, dopo più di un anno potrebbe rivelarsi pericoloso. L’Accademia di Medicina giovedì 8 aprile ha avvertito che il tampone nasofaringeo, un processo utilizzato per rilevare i pazienti con Covid-19, “non è privo di rischi”. Questo tipo di campione, operato con un tampone, è diventato “il metodo di riferimento”, sia per i test PCR che per i test antigenici, il cui risultato è più rapido. Di fronte alla “moltiplicazione e ripetizione di campioni, talvolta eseguita in condizioni non idonee”, l’Accademia di ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Anche se la maggior parte dei tamponi è innocua, “gravi complicazioni iniziano a essere descritte nella letteratura medica da alcune settimane”, lo riferisce l’scientifica. Se maneggiato male, quel batuffolo di cotone che è stato inserito nelle tue narici, dopo più di un anno potrebbe rivelarsi pericoloso. L’digiovedì 8 aprile ha avvertito che il tampone nasofaringeo, un processo utilizzato per rilevare i pazienti con Covid-19, “non è privo di”. Questo tipo di campione, operato con un tampone, è diventato “il metodo di riferimento”, sia per iPCR che per iantigenici, il cui risultato è più rapido. Di fronte alla “moltiplicazione e ripetizione di campioni, talvolta eseguita in condizioni non idonee”, l’di ...

Advertising

idkesse : RT @cris_cersei: 'I tamponi nasali non sono privi di rischi, dice l'Accademia di Medicina (francese), e anche se in gran parte non danno pr… - LiberoFreedom : RT @cris_cersei: 'I tamponi nasali non sono privi di rischi, dice l'Accademia di Medicina (francese), e anche se in gran parte non danno pr… - giulianol : RT @cris_cersei: 'I tamponi nasali non sono privi di rischi, dice l'Accademia di Medicina (francese), e anche se in gran parte non danno pr… - brughen : RT @cris_cersei: 'I tamponi nasali non sono privi di rischi, dice l'Accademia di Medicina (francese), e anche se in gran parte non danno pr… - _Eco___ : RT @cris_cersei: 'I tamponi nasali non sono privi di rischi, dice l'Accademia di Medicina (francese), e anche se in gran parte non danno pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Medicina Digital Age: dove gli opposti si toccano Studia medicina in Ucraina, viene arrestato ancora ed esiliato. A Zurigo entra in relazione con ...comunque otterrà una cattedra di Economia all'università di Mosca e la direzione dell'Accademia ...

A Viso Aperto - La Scienza della Lettura del Volto. La prossima domenica 9 maggio la Accademia di Kinesiologia tiene presso la sua Sede Centrale di Milano un Corso di grande interesse ... Ne hanno scritto Platone e Aristotele, e la Medicina Tradizionale ...

Seduta scientifica a cura dell'Accademia di Medicina di Torino valsesianotizie.it Ripartono in modalità online “I Mercoledì dell’Archiginnasio” L’Accademia Nazionale di Agricoltura, in collaborazione con le Delegazioni Bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e la Società Medica Chirurgica di Bologna, annuncia l’inizio del ciclo di ...

Ripartono online gli incontri sul food dell’Accademia Nazionale di Agricoltura L’Accademia Nazionale di Agricoltura, in collaborazione con le Delegazioni Bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e la Società Medica Chirurg ...

Studiain Ucraina, viene arrestato ancora ed esiliato. A Zurigo entra in relazione con ...comunque otterrà una cattedra di Economia all'università di Mosca e la direzione dell'...La prossima domenica 9 maggio ladi Kinesiologia tiene presso la sua Sede Centrale di Milano un Corso di grande interesse ... Ne hanno scritto Platone e Aristotele, e laTradizionale ...L’Accademia Nazionale di Agricoltura, in collaborazione con le Delegazioni Bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e la Società Medica Chirurgica di Bologna, annuncia l’inizio del ciclo di ...L’Accademia Nazionale di Agricoltura, in collaborazione con le Delegazioni Bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e la Società Medica Chirurg ...