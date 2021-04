A Roma i dem brancolano nel buio. La Raggi è l’unica certezza sulla strada del Campidoglio (Di sabato 10 aprile 2021) Premesso che nella sfida per il Campidoglio la sindaca uscente, Virginia Raggi è saldamente in campo blindatissima dal garante del Movimento 5Stelle Beppe Grillo e super favorita nei sondaggi, il segretario dem Enrico Letta ha ribadito anche ieri nel corso del suo incontro col capo politico uscente Vito Crimi che l’alleanza fra i due partiti in vista delle prossime amministrative non è in discussione. Anche nel colloquio con Giuseppe Conte di qualche settimana fa (leggi l’articolo) i toni erano stati molto concilianti, tanto che l’ex premier dichiarò: “Si apre un cantiere, il Pd sarà un interlocutore privilegiato per il nuovo M5s, ci sarà un dialogo costante per creare una giusta sinergia perché chi va da solo rischia di essere meno efficiente”. Tutto perfetto, dunque. A parole, perché nei fatti la storia è un po’ più complicata. Innanzitutto in casa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Premesso che nella sfida per illa sindaca uscente, Virginiaè saldamente in campo blindatissima dal garante del Movimento 5Stelle Beppe Grillo e super favorita nei sondaggi, il segretario dem Enrico Letta ha ribadito anche ieri nel corso del suo incontro col capo politico uscente Vito Crimi che l’alleanza fra i due partiti in vista delle prossime amministrative non è in discussione. Anche nel colloquio con Giuseppe Conte di qualche settimana fa (leggi l’articolo) i toni erano stati molto concilianti, tanto che l’ex premier dichiarò: “Si apre un cantiere, il Pd sarà un interlocutore privilegiato per il nuovo M5s, ci sarà un dialogo costante per creare una giusta sinergia perché chi va da solo rischia di essere meno efficiente”. Tutto perfetto, dunque. A parole, perché nei fatti la storia è un po’ più complicata. Innanzitutto in casa ...

