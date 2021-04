A distanza di anni, la vicenda del Moby Prince resta avvolta nel mistero (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora nessun colpevole per la collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo davanti al porto di Livorno, che causò 140 vittime. Moby Prince, a 30 anni dalla tragedia si cerca ancora la verità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora nessun colpevole per la collisione tra il traghettoe la petroliera Agip Abruzzo davanti al porto di Livorno, che causò 140 vittime., a 30dalla tragedia si cerca ancora la verità su Notizie.it.

Advertising

fabgilardoni : RT @amArizona13: Il vaccino: da 55 anni, poi 60, no, forse 18, meglio se oltre i 70. Una dose, due a distanza di 21 giorni, ma anche 40, fo… - sumaistu47 : Ho scritto decine di migliaia di battute, molte di loro vengono copiate ancora oggi a distanza di 50 anni, ma la ba… - spiegelreisende : a distanza di un giorno ancora leggo tweet su quanto erano belli Pippo e Bettina, '73 anni insieme' bro lei è lette… - pierstefano : RT @AtletiDisagiati: Ultimo europeo (e italiano) a vincere la #maratona di #NewYork. Ha corso per ben 7 volte in carriera una maratona sott… - danieledv79 : RT @annamaria_ff: La memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni...Splendida questa cit. di Primo Levi..… -