A Bologna vaccini anche in bicicletta (Di sabato 10 aprile 2021) AGI – Debutta a Bologna il “bike through”, per dare la possibilità di arrivare all'hub vaccinale in bicicletta invece che in auto. Il progetto è riservato, ad ora, alle persone diabetiche che stanno ricevendo il vaccino in quanto inserite nella categoria dei vulnerabili. Ed è stato creato dall'Ausl di Bologna insieme all'associazione dei pazienti. L'obiettivo è lanciare un messaggio che unisce alla vaccinazione anti-Covid anche le attività che contribuiscono alla promozione della salute. Il nuovo servizio è attivo all'hub della fiera di Bologna e già questa mattina sono arrivati i primi ‘ciclisti' che sono stati vaccinati. Il progetto ha ricevuto anche il plauso del commissario all'emergenza, Paolo Figliuolo in visita all'hub bolognese insieme al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio. “Ho visto in questo centro ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI – Debutta a Bologna il “bike through”, per dare la possibilità di arrivare all'hub vaccinale in bicicletta invece che in auto. Il progetto è riservato, ad ora, alle persone diabetiche che stanno ricevendo il vaccino in quanto inserite nella categoria dei vulnerabili. Ed è stato creato dall'Ausl di Bologna insieme all'associazione dei pazienti. L'obiettivo è lanciare un messaggio che unisce alla vaccinazione anti-Covidle attività che contribuiscono alla promozione della salute. Il nuovo servizio è attivo all'hub della fiera di Bologna e già questa mattina sono arrivati i primi ‘ciclisti' che sono stati vaccinati. Il progetto ha ricevutoil plauso del commissario all'emergenza, Paolo Figliuolo in visita all'hub bolognese insieme al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio. “Ho visto in questo centro ...

Advertising

RegioneER : #Covid. Ieri 30mila somministrazioni #vaccino, prima dose per il 73% degli over80, da lunedì via alle prenotazioni… - sulsitodisimone : A Bologna vaccini anche in bicicletta - EccellenzaOne : Bologna – Vaccinazioni nei luoghi di lavoro, Confartigianato: “Siamo pronti, ma ora servono i vaccini” - ArmandaGelsomin : RT @RegioneER: #Covid. Ieri 30mila somministrazioni #vaccino, prima dose per il 73% degli over80, da lunedì via alle prenotazioni per 70-74… - FabryOrtolani : @RegioneER @sbonaccini @Davidebaruffi @colla_vincenzo @raffaeledonini @sole24ore @qn_carlino @rep_bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna vaccini 9 aprile - Il Molise supera indenne un'altra giornata, niente vittime ma 3 ricoveri e +1 in Intensiva ...e quindi gli esperti dell'organizzazione hanno sottolineato che "l'interscambiabilità dei vaccini ... il generale Francesco Paolo Figliuolo oggi in visita a Bologna all'hub vaccinale in Fiera: per chi ...

Vaccini, Figliulo: 'Emilia - Romagna è a posto, con oltre 30 mila vaccinazioni è sopra i target prestabiliti' ... a distanza, in Regione - con i prefet ti, i s indaci dei Comuni capoluog o e i presidenti di Provincia - oltre al sopralluogo negli hub vaccinali della Fiera di Bologna , questa mattina, e ...

...e quindi gli esperti dell'organizzazione hanno sottolineato che "l'interscambiabilità dei... il generale Francesco Paolo Figliuolo oggi in visita aall'hub vaccinale in Fiera: per chi ...... a distanza, in Regione - con i prefet ti, i s indaci dei Comuni capoluog o e i presidenti di Provincia - oltre al sopralluogo negli hub vaccinali della Fiera di, questa mattina, e ...