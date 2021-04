60 anni fa Jurij Gagarin volava nello spazio (Di sabato 10 aprile 2021) Il primo volo abitato nello spazio, oltre l'atmosfera, prese il via il 12 aprile 1961. Il giovane cosmonauta Jurij Alekseevi? Gagarin diventava la prima persona ad orbitare attorno alla Terra. 90 minuti che cambiarono il mondo, per sempre. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 10 aprile 2021) Il primo volo abitato, oltre l'atmosfera, prese il via il 12 aprile 1961. Il giovane cosmonautaAlekseevi?diventava la prima persona ad orbitare attorno alla Terra. 90 minuti che cambiarono il mondo, per sempre.

