30 anni senza Trabant, la mitica auto simbolo della Germania dell'Est (Di sabato 10 aprile 2021) Trenta anni senza Trabant. È già passato così tanto tempo da quel 30 aprile del 1991 quando l'ultima piccola auto simbolo della Repubblica Democratica Tedesca lasciava le linee di produzione della fabbrica di Zwickau dove oggi, per uno strano scherzo del destino, il Gruppo Volkswagen produce le sue auto elettriche che guardano al futuro. La Trabant, invece, guardava al passato visto che è stata prodotta dal 1957 fino alla fine dei suoi giorni senza subire evoluzioni tecniche sostanziali. In particolare, la versione 601 è rimasta invariata fino al 1990, con il suo motore biclindrico due tempi da 600 cc che bruciava miscela come i motorini di una volta. Pur pesando poco più di 600 kg - ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 aprile 2021) Trenta. È già passato così tanto tempo da quel 30 aprile del 1991 quando l'ultima piccolaRepubblica Democratica Tedesca lasciava le linee di produzionefabbrica di Zwickau dove oggi, per uno strano scherzo del destino, il Gruppo Volkswagen produce le sueelettriche che guardano al futuro. La, invece, guardava al passato visto che è stata prodotta dal 1957 fino alla fine dei suoi giornisubire evoluzioni tecniche sostanziali. In particolare, la versione 601 è rimasta invariata fino al 1990, con il suo motore biclindrico due tempi da 600 cc che bruciava miscela come i motorini di una volta. Pur pesando poco più di 600 kg - ...

Advertising

vascorossi : Non tutti, per fortuna… Siamo solo noi... senza “pace”, senza tregua e senza freni. Con fiera attitudine al “vi fre… - fattoquotidiano : 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO Di tutti i modi per sfuggire ai propri processi, quello che Silvio Berlusconi mise… - fattoquotidiano : PM, RUBY E MUBARAK: 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO PER SALVARE B. - Di tutti i modi per sfuggire ai propri proces… - gldnvhs : RT @nmrpmst91: probabilmente anche senza pandemia non avrei fatto chissà che cosa però odio fortemente l'idea che il tempo scorra così velo… - parasimpatica_ : RT @nmrpmst91: probabilmente anche senza pandemia non avrei fatto chissà che cosa però odio fortemente l'idea che il tempo scorra così velo… -