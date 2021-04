3 milioni di vaccini in dieci giorni: la sfida di Figliuolo per far correre la campagna (Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l’ordinanza che, ”in linea con il piano nazionale del ministero della Salute” stabilisce l’ordine di priorità per le vaccinazioni anti-covid. La sfida è quella di somministrare i 3,2 milioni di vaccini fermi nei frigoriferi nei prossimi dieci giorni. Cosa dice il provvedimento? La vaccinazione rispetta il seguente ordine di priorità: persone di età superiore agli 80 anni, persone con elevata fragilità. Nell’ordinanza si sottolinea inoltre che ”dove previsto dalle specifiche indicazioni” saranno vaccinati anche i familiari conviventi, caregiver, genitori-tutori-affidatari delle persone con elevata fragilità. A seguire hanno diritto alla vaccinazione in ordine di età le persone tra i 70 e i 79 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paoloha firmato l’ordinanza che, ”in linea con il piano nazionale del ministero della Salute” stabilisce l’ordine di priorità per le vaccinazioni anti-covid. Laè quella di somministrare i 3,2difermi nei frigoriferi nei prossimi. Cosa dice il provvedimento? La vaccinazione rispetta il seguente ordine di priorità: persone di età superiore agli 80 anni, persone con elevata fragilità. Nell’ordinanza si sottolinea inoltre che ”dove previsto dalle specifiche indicazioni” saranno vaccinati anche i familiari conviventi, caregiver, genitori-tutori-affidatari delle persone con elevata fragilità. A seguire hanno diritto alla vaccinazione in ordine di età le persone tra i 70 e i 79 ...

