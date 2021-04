10 aprile 1991, il disastro del Moby Prince a Livorno. Mattarella, “Fare luce” (Di sabato 10 aprile 2021) Il disastro del Moby Prince avvenne il 10 aprile 1991: il traghetto si scontrò con la petroliera Agip nel porto di Livorno. A causa dell’incendio, 140 morti e un solo sopravvissuto. Sono passati trent’anni dal disastro del Moby Prince. Erano passate da poco le dell’11 aprile 1991 quando il traghetto di proprietà della Nar.Ar.Ma mollò gli ormeggi per la traversata che da Livorno l’avrebbe portata a Olbia. A bordo era presente l’intero equipaggio, formato da 65 persone agli ordini del comandante Ugo Chessa, e 75 passeggeri. Lo scontro con la petroliera Agip Durante la percorrenza del cono d’uscita del porto labronico, il traghetto andò a urtare violentemente contro la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Ildelavvenne il 10: il traghetto si scontrò con la petroliera Agip nel porto di. A causa dell’incendio, 140 morti e un solo sopravvissuto. Sono passati trent’anni daldel. Erano passate da poco le dell’11quando il traghetto di proprietà della Nar.Ar.Ma mollò gli ormeggi per la traversata che dal’avrebbe portata a Olbia. A bordo era presente l’intero equipaggio, formato da 65 persone agli ordini del comandante Ugo Chessa, e 75 passeggeri. Lo scontro con la petroliera Agip Durante la percorrenza del cono d’uscita del porto labronico, il traghetto andò a urtare violentemente contro la ...

Moby Prince, trent'anni l'inferno di fuoco che uccise 140 persone: 11 erano calabresi Fu l'inferno: morirono in 140 tra passeggeri e equipaggio del Moby. Si salvò solo Alessio Bertrand, mozzo del traghetto che partito alle 22 era diretto a Olbia. Quella della Moby Prince è stata la più ...

