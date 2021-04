Zona rossa e arancione | come cambiano i colori delle Regioni

(Di venerdì 9 aprile 2021) A poche settimane dallaquasi integrale,regione e le restrizioni iniziano ad allentarsi con il passaggio di gran parte dell’Italia in. La firma della nuova ordinanza del Ministro Speranza del 9 aprile fa tirare un sospiro di sollievo ad alcune categorie, sebbene ancora piegate dalle regole stringenti per far fronte all’emergenza sanitaria. La linea severa del Governo Draghi prosegue con l’abolizione totale dellagialla, nonostante il tiepido miglioramento dei dati, con alcuneche – però – possono iniziare a ripartire lentamente dall’assetto in. Riaprono negozi, parrucchieri e centri estetici. È consentito spostarsi all’interno del proprio comune di residenza senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza che dispone lain tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo: partirà domenica 11 e varrà fino a giovedì 22 aprile . Lo stesso provvedimento è stato preso per la città Marsala in provincia di ...Musumeci ha firmato l'ordinanza PALERMO. Aumentano i contagi e le varianti, zona rossa in tutta la provincia di Palermo e nella città di Marsala e San Cataldo. Lo ha deciso la Regione Siciliana con un ...Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ...