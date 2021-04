Zona arancione regole: spostamenti, visite, sport. Ecco cosa si può fare (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi tutta l 'Italia è in Zona arancione dopo le ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza . Da lunedì prossimo 12 aprile passano in Zona arancione Lombardia, Calabria, Emilia - ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi tutta l 'Italia è indopo le ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza . Da lunedì prossimo 12 aprile passano inLombardia, Calabria, Emilia - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 12 Aprile sei Regioni tornano in arancione. Sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Pi… - MediasetTgcom24 : Covid, fonti: da lunedì la Lombardia passa in zona arancione #covid - Agenzia_Ansa : Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - lo_ml : Dati da zona gialla ma trattati come appestati in zona arancione/rossa. Avanti tutta #lockdown - zazoomblog : Da lunedì Udine e il Friuli Venezia Giulia in zona arancione - #lunedì #Udine #Friuli #Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Covid: la Sardegna in zona rossa, in 6 'retrocedono' in zona arancione Calabria , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , Lombardia , Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno in zona arancione mentre la Sardegna torna in zona rossa in cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d'Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute , sulla base dei dati del monitoraggio ...

Covid: la Sardegna in zona rossa, in 6 "retrocedono" in zona arancione Calabria , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , Lombardia , Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno in zona arancione mentre la Sardegna torna in zona rossa in cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d'Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute , sulla base dei dati del monitoraggio ...

Regole zona arancione: cosa si può fare il Resto del Carlino Dalla zona bianca alla rossa, il capitombolo della Sardegna nell'arco di 20 giorni La Sardegna da lunedì 12 aprile viene retrocessa da arancione a zona rossa. E per l'Isola sarà un risveglio amaro. Ad inchiodarla verso una o due settimane di lockwdown è l'ultimo valore dell'indice ...

COVID - Doccia gelata: tutta la provincia di Torino rischia di rimanere in zona rossa fino a giovedì Domani alle ore 13 la Regione ha convocato un incontro con gli epidemiologi e gli esperti dell'Unità di crisi, a cui è stata chiesta una relazione tecnica sui tempi previsti per il rientro della sogli ...

Calabria , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , Lombardia , Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno inmentre la Sardegna torna inrossa in cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d'Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute , sulla base dei dati del monitoraggio ...Calabria , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , Lombardia , Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno inmentre la Sardegna torna inrossa in cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d'Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute , sulla base dei dati del monitoraggio ...La Sardegna da lunedì 12 aprile viene retrocessa da arancione a zona rossa. E per l'Isola sarà un risveglio amaro. Ad inchiodarla verso una o due settimane di lockwdown è l'ultimo valore dell'indice ...Domani alle ore 13 la Regione ha convocato un incontro con gli epidemiologi e gli esperti dell'Unità di crisi, a cui è stata chiesta una relazione tecnica sui tempi previsti per il rientro della sogli ...