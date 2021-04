Zona arancione per tutto il Paese tranne per 3 Regioni che restano rosse (Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi il Ministro Speranza firmerà le ordinanze per il cambio di colore delle Regioni. Quasi tutta Italia passerà in Zona arancione, ma Campania, Puglia e Valle d’Aosta dovrebbero rimanere rosse. Arrivano anche le regole per riaprire i ristoranti L’Italia potrebbe presto passare quasi completamente in Zona arancione. tutto dipenderà dai dati diffusi dal monitoraggio settimanale, diffusi come di consueto ogni venerdì. È molto probabile che Campania, Puglia e Valle D’Aosta rimarranno nella fascia di rischio più elevata. In tutte le aree soggette a Zona arancione potranno riaprire negozi, parrucchieri, centri estetici e sarà possibile spostarsi all’interno del Comune di residenza. Tecnicamente, molte realtà esibiscono numeri da ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi il Ministro Speranza firmerà le ordinanze per il cambio di colore delle. Quasi tutta Italia passerà in, ma Campania, Puglia e Valle d’Aosta dovrebbero rimanere. Arrivano anche le regole per riaprire i ristoranti L’Italia potrebbe presto passare quasi completamente indipenderà dai dati diffusi dal monitoraggio settimanale, diffusi come di consueto ogni venerdì. È molto probabile che Campania, Puglia e Valle D’Aosta rimarranno nella fascia di rischio più elevata. In tutte le aree soggette apotranno riaprire negozi, parrucchieri, centri estetici e sarà possibile spostarsi all’interno del Comune di residenza. Tecnicamente, molte realtà esibiscono numeri da ...

Advertising

Corriere : ?? I nuovi colori delle regioni (ce n'è una quasi pronta per il bianco) e le regole per la riaperture dei ristoranti - repubblica : Zona arancione ignorata: a Ostia c'è chi si fa il bagno a mare - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - Italia_Notizie : Zona arancione per quasi tutta Italia, in rosso resterebbero solo 3 regioni: oggi i nuovi colori - _harryxsmile_ : DA LUNEDÌ O MARTEDÌ ZONA ARANCIONE -