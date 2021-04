Zona arancione per 6 regioni, Lombardia compresa e, purtroppo, zona rossa per la Sardegna (Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi forse la strada per le attese riaperture ha forse imboccato una lieve discesa. Lo si deduce dal fatto che, a seguito del monitoraggio settimanale relativo alla curva epidemiologica nel Paese, informato dalla cabina di regia, il ministro alla Salute, Speranza, ha firmato un’ordinanza che suona un po’ come una sorta di ‘liberazione’. Come vedremo infatti ben sei regioni tornano in arancione anche se, così come è stato prima di Pasqua con il Lazio, stavolta ‘la manica larga’ ha graziato anche la Lombardia, che in realtà non sembra vantare così ‘pochi’ contagi’. L’Rt ‘premia’ 6 regioni ma purtroppo relega la Sardegna in rosso Ad ogni modo, il ministro Speranza ha stabilito che dal 12 aprile Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, diverranno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi forse la strada per le attese riaperture ha forse imboccato una lieve discesa. Lo si deduce dal fatto che, a seguito del monitoraggio settimanale relativo alla curva epidemiologica nel Paese, informato dalla cabina di regia, il ministro alla Salute, Speranza, ha firmato un’ordinanza che suona un po’ come una sorta di ‘liberazione’. Come vedremo infatti ben seitornano inanche se, così come è stato prima di Pasqua con il Lazio, stavolta ‘la manica larga’ ha graziato anche la, che in realtà non sembra vantare così ‘pochi’ contagi’. L’Rt ‘premia’ 6marelega lain rosso Ad ogni modo, il ministro Speranza ha stabilito che dal 12 aprile Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, diverranno ...

