Zona arancione: le regioni che oggi cambiano colore. Svolta in Lombardia ed Emilia (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Italia tornata alla suddivisione dei colori dopo la Pasqua in Zona rossa vira oggi decisamente verso l'arancione. Delle 9 regioni che attualmente sono in Zona rossa tre sono praticamente sicure di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Italia tornata alla suddivisione dei colori dopo la Pasqua inrossa viradecisamente verso l'. Delle 9che attualmente sono inrossa tre sono praticamente sicure di ...

Advertising

Corriere : ?? I nuovi colori delle regioni (ce n'è una quasi pronta per il bianco) e le regole per la riaperture dei ristoranti - repubblica : Zona arancione ignorata: a Ostia c'è chi si fa il bagno a mare - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - _TEDDYBEARS__ : Se avessimo fatto un mese di lockdown totale invece che quattro mesi di zona gialla, arancione e rossa, molto proba… - halfxhart : ma secondo voi fontana che vuole la zona arancione dicendo che i dati non sono più da zona rossa lo sa che i dati s… -