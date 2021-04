Zlatan Ibrahimovic si dà alla recitazione, sarà nel prossimo film su Asterix (Di venerdì 9 aprile 2021) Dal campo di calcio al set: Zlatan Ibrahimovic si prepara ad affiancare Guillame Canet, Marion Cotillard e Vincent Cassell nel nuovo adattamento delle avventure di Asterix e Obelix. Dopo la conduzione di Sanremo a fianco di Amadeus, per Zlatan Ibrahimovic starebbero per aprirsi anche le porte del cinema. Il calciatore svedese si prepara infatti a recitare nel nuovo film su Asterix, Asterix & Obelix: The Middle Kingdom. La conferma arriva dallo stesso Ibra che ha postato sul suo account Twitter un cartello rosso con la scritta Antivirus. Antivirus è il nome del personaggio che Zlatan Ibrahimovic interpreterà in Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, l'ultimo capitolo nella saga degli irriducibili ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Dal campo di calcio al set:si prepara ad affiancare Guillame Canet, Marion Cotillard e Vincent Cassell nel nuovo adattamento delle avventure die Obelix. Dopo la conduzione di Sanremo a fianco di Amadeus, perstarebbero per aprirsi anche le porte del cinema. Il calciatore svedese si prepara infatti a recitare nel nuovosu& Obelix: The Middle Kingdom. La conferma arriva dallo stesso Ibra che ha postato sul suo account Twitter un cartello rosso con la scritta Antivirus. Antivirus è il nome del personaggio cheinterpreterà in& Obelix: The Middle Kingdom, l'ultimo capitolo nella saga degli irriducibili ...

Advertising

sportli26181512 : La Gazzetta su Ibra: 'Ora diventa attore: sarà Antivirus nel nuovo Asterix': La Gazzetta dello Sport in edicola ogg… - europeanimalaw : RT @HSIItalia: Zlatan Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo ed ora il calciatore è sotto accusa. Leggi il nostr… - Blusba : - HSIItalia : Zlatan Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo ed ora il calciatore è sotto accusa. Leggi… - DSpettacolo : Dal Festival di Sanremo al cinema, nella saga di Asterix. Zlatan Ibrahimovic sbarca al cinema e diventa Antivirus,… -