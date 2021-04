Zidane: “Atletico Madrid favorito per vincere la Liga. Mbappé? Vedremo cosa vorrà fare in futuro” (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha parlato della partita di domani contro il Barcellona, ma anche della corsa alla Liga e di Mbappé, nel mirino dei blancos. Le parole del tecnico del Real Madrid: “L’abbiamo preparata come tutte le volte, sappiamo che avremo una partita difficile, con le massime richieste. Ma siamo preparati. favorito per la Liga? L’Atlético ha un vantaggio perché va per primo, e qualunque cosa accada, dovremo giocare tutti fino alla fine. Tutte le squadre possono vincere quindi non lo sapremo fino alla fine, non so quanti punti restano ma tanti”. Su Vinicius Junior: “Abbiamo Eden che al momento non è disponibile ma abbiamo Vini e siamo contenti di lui. Abbiamo avuto molte complicazioni quest’anno con gli infortunati ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Zinedineha parlato della partita di domani contro il Barcellona, ma anche della corsa allae di, nel mirino dei blancos. Le parole del tecnico del Real: “L’abbiamo preparata come tutte le volte, sappiamo che avremo una partita difficile, con le massime richieste. Ma siamo preparati.per la? L’Atlético ha un vantaggio perché va per primo, e qualunqueaccada, dovremo giocare tutti fino alla fine. Tutte le squadre possonoquindi non lo sapremo fino alla fine, non so quanti punti restano ma tanti”. Su Vinicius Junior: “Abbiamo Eden che al momento non è disponibile ma abbiamo Vini e siamo contenti di lui. Abbiamo avuto molte complicazioni quest’anno con gli infortunati ...

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Atletico Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Pirlo: che beffa 'Real' ... con i Blancos che questo week end si giocheranno una buona fetta di Liga nel super Classico contro il Barcellona , per cercare di accorciare il gap dall' Atletico Madrid. La panchina di Zidane , più ...

Storie di Clasico: 2014, Bale e quel gol al Barcellona col motorino ... sabato sera al Bernabeu le squadre di Koeman e Zidane si affrontano in una sfida che mette in palio il ruolo di prima inseguitrice dell'Atletico Madrid in vetta alla Liga : i Blancos sono terzi a - ...

Zidane: “Atletico Madrid favorito per vincere la Liga. Mbappé? Vedremo cosa vorrà fare in futuro ... alfredopedulla.com Real Madrid, Zidane su Messi: "Ultimo Clasico? Spero rimanga" Zidane su Mbappé: "Vedremo cosa vuole fare in futuro" Zidane ... Vedremo a fine partita, pensiamo per ora a dare tutto e a essere positivi, vogliamo fare una grande partita. L'Atletico resta favorito ...

Real Madrid, Zidane: "Messi? Spero non sia l'ultimo Clasico" Zidane, inoltre, non ritiene questo Clasico decisivo per la Liga: "Se perdiamo diciamo addio alla Liga? Vedremo a fine partita, pensiamo per ora a dare tutto e a essere positivi, vogliamo fare una ...

