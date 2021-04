Zevi | folle che Comune chieda tassa di soggiorno in anticipo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “Il Campidoglio chiede agli hotel di anticipare ladi. Con operatori allo sconforto, lavoratori in cassa integrazione, flussi turistici di fatto azzerati e un intero settore travolto da uno shock pandemico senza precedenti. Una richiesta che sarebbe stata un errore in tempi ‘normali’, avanzata ora suona come una vera follia.” “Invece di sostenere il lavoro e la ripresa, e di fornire servizi migliori, ci si accanisce contro un intero comparto, fondamentale per il tessuto economico della Capitale. La Raggi avra’ il coraggio di fare una marcia indietro che sarebbe, quantomeno, doverosa? Oppure, al solito, scarichera’ sugli altri le conseguenze delle sue inefficienze?”. Lo scrive in una nota il candidato a sindaco di Roma, Tobia. “Un anno fa avevo chiesto di annullare il riversamento degli importi del contributo ...

