Zaniolo | sfumano gli Europei Mancini | “Al 70 per cento non sarà con noi”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Italia, per Nicolòsi allontanano gli: “Al 70 pernoncon noi ma aspettiamo”. Nicolònon prenderà parte ai prossimi. La conferma è arrivata in seguito all’ultima visita medica. Il ginocchio del centrocampista della Roma è in buone condizioni, ma i tempi di recupero sono ancora lunghi. L’infortunio diIl centrocampista viene da un periodo decisamente sfortunato, culminato con la rottura del legamento crociato in occasione della sfida di Nations League tra Italia e Olanda. Nicolòha iniziato a lavorare da subito nella speranza di prendere parte alla spedizione azzurra per i prossimi, ma con ogni probabilità dovrà alzare bandiera ...