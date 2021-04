Zaniolo non andrà all’Europeo, papà Igor: “Era distrutto, come nel giorno dell’infortunio” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Era distrutto, sembra di essere tornati ai giorni dell’infortunio. Ora comincia a stare meglio, ha voglia di giocare. Quando arriverà il via libera giocherà le finali del campionato Primavera”. Il padre di Nicolò Zaniolo, Igor, parla così alla Gazzetta dello Sport della batosta psicologica subita dal figlio, che ha appreso di dover aspettare ancora un mese per il ritorno in campo, dicendo così addio alle residue speranze di giocare l’Europeo di giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) “Era, sembra di essere tornati ai giorni. Ora comincia a stare meglio, ha voglia di giocare. Quando arriverà il via libera giocherà le finali del campionato Primavera”. Il padre di Nicolò, parla così alla Gazzetta dello Sport della batosta psicologica subita dal figlio, che ha appreso di dover aspettare ancora un mese per il ritorno in campo, dicendo così addio alle residue speranze di giocare l’Europeo di giugno. SportFace.

