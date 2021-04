Zaniolo, niente Europeo. Il papà: “Era distrutto. Tornerà con le finali della Primavera della Roma” (Di venerdì 9 aprile 2021) niente Europeo per Nicolò Zaniolo.Doccia fredda per il giovane talento giallorosso, Nicolò Zaniolo. Dopo essere volato ad Innsbruck dal professor Fink che l’ha operato dopo la seconda rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso settembre, il centrocampista ha ricevuto notizie poco confortanti relative al suo ritorno in campo. Il professor Fink ha infatti allungato i tempi di recupero di Zaniolo, inizialmente pronosticati a Villa Stuart. Il talento giallorosso, che dovrebbe tornare a disposizione di Fonseca solo a metà maggio, salterà dunque l'Europeo. Una notizia difficile da digerire per il giocatore, come confermato durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" da Igor Zaniolo.“Era distrutto - ha raccontato il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021)per Nicolò.Doccia fredda per il giovane talento giallorosso, Nicolò. Dopo essere volato ad Innsbruck dal professor Fink che l’ha operato dopo la seconda rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso settembre, il centrocampista ha ricevuto notizie poco confortanti relative al suo ritorno in campo. Il professor Fink ha infatti allungato i tempi di recupero di, inizialmente pronosticati a Villa Stuart. Il talento giallorosso, che dovrebbe tornare a disposizione di Fonseca solo a metà maggio, salterà dunque l'. Una notizia difficile da digerire per il giocatore, come confermato durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" da Igor.“Era- ha raccontato il ...

