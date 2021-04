Zaniolo | il papà racconta | “Ieri era distrutto Ha una voglia incontenibile di giocare”

Leggi su alfredopedulla

La notizia didel probabile mancato recupero in vista degli Europei di Nicolòha scatenato le varie reazioni. Anche ilIgor hato le condizioni soprattutto psicologiche del figlio dopo la comunicazione del medico: "era– ha detto alla Gazzetta dello Sport – come umore sembrava di essere tornati ai giorni in cui si era infortunato alle ginocchia. Ora pian piano comincia a stare meglio, anche se dentro di sé ha unadi. Vorrà dire che, quando arriverà la "green card", così la chiama il professor Fink, disputerà le finali Primavera".