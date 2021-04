Zaniolo | Europei a rischio | “Dispiaciuto | punto ad esserci per il Mondiale”

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’infortunio di Nicolònon smette di destare preoccupazione. Le condizioni del centrocampista della Roma non sono ancora al top, anzi il suo recupero potrebbe non arrivare in tempo per l’Europeo di questa estate. Alla Gazzetta dello Sport si è lasciato andare ad un commento dopo che il suo medico non ha dato l’ok per rischiare un recupero accelerato: “Sono, ma il mio obiettivo èil prossimo anno al“. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nicolò Zaniolo non prenderà parte alla spedizione azzurra per l'Europeo di giugno: decisivi i tempi allungati per il recupero dall'infortunio al ginocchio Nicolò Zaniolo salterà l'Europeo estivo e, ... Nicolò Zaniolo è costretto a frenare. Da oggi inizierà comunque il lavoro con la Primavera, ma slitta di 3-4 settimane il suo ritorno in campo.