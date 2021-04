Zaccardo | “Se Donnarumma non avesse procuratore avrebbe già firmato il rinnovo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 aprile 2021) Cristiana tutto Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’ex difensore del Palermo, Parma e proprio della squadra rossonero, ha parlato proprio della situazione di mercato della squadra di Pioli: “La mia passione è il calciomercato. Nessuno è indispensabile oggi.? La sua volontà è quella di restare al Milan. Se andasse da sologiàall’incontro per il. Ma con ilsi pensa a guadagnare di più, perciò serve anche il. Per me ogi è il giocatore più importante del Milan,è mio vicino di casa, è un ragazzo eccezionale. Lui è molto freddo in campo, sa gestire bene tutto. Io da tifoso mi auguro che rimanga anche se secondo me al 51% non rimane. Scambio Romagnoli-Bernardeschi? Lo scambio ci può stare. ...