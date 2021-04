XFactor | la denuncia | costretto a nascondere la relazione omosessuale

(Di venerdì 9 aprile 2021)è nell’occhio del ciclone. Pioggia di critiche e denunce. Arriva la confessione di un cantante che ha scioccato tutti. Molti aspiranti artisti che hanno partecipato al programma stanno rivelando molti dettagli controversi. Notizie che non sono passate inosservate al mondo del web e che hanno acceso un grande dibattito. Uno dei primi a parlare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : XFactor denuncia

ViaggiNews.com

Nell'estate dello stesso anno approdano alle selezioni di. Nel 2020 pubblicano "Inizio di futuro", un brano die speranza scritto, composto e registrato in piena pandemia da ...Così come Willie Peyote che porta la sua buona dose di(sociale) e che rialza il livello ... da Michele Bravi , Pinguini Tattici Nucleari, Nesli, Casadilego direttamente da, Neri per ...XFactor è nell'occhio del ciclone. Pioggia di critiche e denunce. Arriva la confessione di un cantante che ha scioccato tutti.08 apr 2021 - Una petizione della cantante che nel 2010 arrivò seconda ha aperto una discussione. Il duo, che partecipò nel 2009, racconta la sua esperienza, tra dinamiche poco trasparenti e una gara ...