Whatsapp, disponibile un pacchetto di sticker dedicato ai vaccini – FOTO (Di venerdì 9 aprile 2021) Whatsapp sticker, l’app di messaggistica più famosa al mondo ha lanciato un nuovo pacchetto di adesivi dedicato ai vaccini Whatsapp stickerL’app di messaggistica più famosa al mondo ha appena rilasciato un nuovo pacchetto di sticker dedicato ai vaccini. Sono in tutto 24 e si chiamano “Vaccines for All”, sono stati realizzati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della sanità e sono scaricabili gratuitamente. I simboli esprimono gioita, allegria e speranza. Sono raffigurati: un medico sorridente, persone che raggiungono un traguardo importante, persone che si abbracciano, uno smile sorridente, un cerotto colorato, una fiala di vaccino vista come supereroe, persone che tornano ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021), l’app di messaggistica più famosa al mondo ha lanciato un nuovodi adesiviaiL’app di messaggistica più famosa al mondo ha appena rilasciato un nuovodiai. Sono in tutto 24 e si chiamano “Vaccines for All”, sono stati realizzati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della sanità e sono scaricabili gratuitamente. I simboli esprimono gioita, allegria e speranza. Sono raffigurati: un medico sorridente, persone che raggiungono un traguardo importante, persone che si abbracciano, uno smile sorridente, un cerotto colorato, una fiala di vaccino vista come supereroe, persone che tornano ...

