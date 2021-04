WhatsApp, arrivano nuovi sticker per promuovere le vaccinazioni COVID-19 (Di venerdì 9 aprile 2021) Per aiutare a promuovere la campagna di vaccinazioni di massa contro la pandemia da COVID-19, l’OMS ha avviato una collaborazione con Facebook per lanciare un nuovo pacchetto di sticker a tema su WhatsApp, che aiuti a creare un senso di comunità e condivisione attorno alla vaccinazione. L’iniziativa arriva nel momento in cui i governi di tutto il mondo stanno cercando di incoraggiare il maggior numero possibile di persone nel mondo a vaccinarsi contro il COVID-19 così da combattere la pandemia. WhatsApp ha affermato di voler offrire agli utenti un “modo divertente e creativo per connettersi ed esprimere privatamente la gioia, il sollievo e la speranza” sulle vaccinazioni. Questo ovviamente non è il primo pacchetto di sticker lanciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Per aiutare ala campagna didi massa contro la pandemia da-19, l’OMS ha avviato una collaborazione con Facebook per lanciare un nuovo pacchetto dia tema su, che aiuti a creare un senso di comunità e condivisione attorno alla vaccinazione. L’iniziativa arriva nel momento in cui i governi di tutto il mondo stanno cercando di incoraggiare il maggior numero possibile di persone nel mondo a vaccinarsi contro il-19 così da combattere la pandemia.ha affermato di voler offrire agli utenti un “modo divertente e creativo per connettersi ed esprimere privatamente la gioia, il sollievo e la speranza” sulle. Questo ovviamente non è il primo pacchetto dilanciato ...

