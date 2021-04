Von der Leyen sul divano, l’ex-capo cerimoniale di Palazzo Chigi “assolve” Michel: «Se si alzava, era peggio» (Di venerdì 9 aprile 2021) D’accordo, Erdogan non è si rivelato quel gentleman che tutti pensavamo che fosse. Ma è solo sua la colpa dell’imperdonabile sgarbo a Ursula von der Leyen? Si fosse trattato di una visita priva, sia lui sia Charles Michel avrebbero meritato un corso intensivo di bon ton, quantunque di questi tempi non faccia esattamente tendenza. Ma si tratta di rapporti tra Stati, tra istituzioni e in questo caso non esistono delikatessen, ma solo regole, protocolli e cerimoniali. E a sentire uno che se ne intende come Massimo Sgrelli, che per tre lustri proprio queste orchestre ha diretto a Palazzo Chigi, siamo di fronte ad un «incidente diplomatico-protocollare». Sgrelli: «Se Michel reagiva, lo scontro era tra Turchia e Ue» Si poteva evitare? «Sì», risponde lui. Bastava che il «protocollo turco e quello di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) D’accordo, Erdogan non è si rivelato quel gentleman che tutti pensavamo che fosse. Ma è solo sua la colpa dell’imperdonabile sgarbo a Ursula von der? Si fosse trattato di una visita priva, sia lui sia Charlesavrebbero meritato un corso intensivo di bon ton, quantunque di questi tempi non faccia esattamente tendenza. Ma si tratta di rapporti tra Stati, tra istituzioni e in questo caso non esistono delikatessen, ma solo regole, protocolli e cerimoniali. E a sentire uno che se ne intende come Massimo Sgrelli, che per tre lustri proprio queste orchestre ha diretto a, siamo di fronte ad un «incidente diplomatico-protocollare». Sgrelli: «Sereagiva, lo scontro era tra Turchia e Ue» Si poteva evitare? «Sì», risponde lui. Bastava che il «protocollo turco e quello di ...

