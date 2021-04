“Volevo rimanere, ma loro…”. Daniela Martani eliminata dall’Isola rivela cosa è successo in diretta (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultima eliminata dell’Isola dei Famosi è stata Daniela Martani, che ora non è più in Honduras insieme ai suoi compagni e ha fatto il suo ritorno in Italia. Una volta rincasata l’ex naufraga e rientrata in possesso di un’ottima linea internet e del suo cellulare, con cui da sempre si diverte a lanciare topic sui social. La polemica aizzata da Daniela Martani si è focalizzata sulle due settimane di isolamento che devono fare gli italiani dopo essere stati in viaggio all’estero: “14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?“, concludendo poi, “Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo“. La bomba però è un’altra… (Continua dopo le foto) Daniela Martani ha poi retwittato un tweet scritto da una fan: “Perché mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultimadell’Isola dei Famosi è stata, che ora non è più in Honduras insieme ai suoi compagni e ha fatto il suo ritorno in Italia. Una volta rincasata l’ex naufraga e rientrata in possesso di un’ottima linea internet e del suo cellulare, con cui da sempre si diverte a lanciare topic sui social. La polemica aizzata dasi è focalizzata sulle due settimane di isolamento che devono fare gli italiani dopo essere stati in viaggio all’estero: “14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?“, concludendo poi, “Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo“. La bomba però è un’altra… (Continua dopo le foto)ha poi retwittato un tweet scritto da una fan: “Perché mi ...

erounospaccato : amore me ne vado, scusami volevo rimanere di più , ily??#voidstilesparty - Anna39812104 : io volevo rimanere sveglia fino all'una ma sto per svenire sulla poltrona già ora. - SUNGIE5TAR : uffa volevo rimanere sul divano a non fare nulla, ascoltare musica ed isolarmi ma invece no, sono dovuta scendere a… - ilrabazzone : @signorailimonii Io all’epoca sapevo perfettamente che se avessi rifiutato quel lavoro alla fine mi sarei ritrovato… - __MyTear__ : Maledettiiiiii volevo rimanere ignorante per qualche altro gg @oSweetLullaby -