Visco “Economia globale recupera | pesa lentezza vaccini”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'ultimo meeting dei ministri delle Finanze del G20 è stato interessante. L'sta iniziando il recupero, anche se la ripresa resta fragile. Ciò è dovuto alla velocità delle vaccinazioni, che è una delle maggiori preoccupazioni emerse durante la riunione”. Così Ignazio, governatore della Banca d'Italia, intervistato da Bloomberg, in merito all'ultimo vertice del G20. “Siamo in una situazione ancora di emergenza, dove ci sono dei ritardi nelle vaccinazioni e l'Europa procede con una velocità lenta”, aggiunge, sottolineando come “queste velocità diverse siano il punto cruciale. E' una questione”. Per il governatore “il Recovery Fund è cruciale, è orientato sul medio termine” e anche “il piano americano è degno di nota, ma la cosa più importante è ...