Violetta e Alfredo ripresi come in un grande colossal in costume. Se siete appassionati di lirica, uno spettacolo da non perdere (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci si prova da un anno a portare il teatro chiuso per pandemia in casa. E oggi, anzi stasera, venne il giorno, con Rai3 che in prima serata propone una delle opere più rappresentate di sempre: La traviata di Verdi. Le star dell'opera lirica guarda le foto In onda alle 21.20, il film-opera è prodotto dall'Opera di Roma e Rai Cultura, seguendo il successo del Barbiere di Siviglia di Rossini. Ancora una volta protagonisti Mario Martone, che si occupa di regia e scene, e Daniele Gatti, direttore musicale del Teatro. La traviata di Verdi Non serve essere melomani per ...

