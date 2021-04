Violenza e discriminazione razziale su un cittadino originario del Gambia: 5 arresti a Badolato (Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi, a conclusione di una complessa attivit di indagine, i Carabinieri della Stazione di Badolato (CZ) coadiuvati dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Soverato hanno eseguito una ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi, a conclusione di una complessa attivit di indagine, i Carabinieri della Stazione di(CZ) coadiuvati dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Soverato hanno eseguito una ...

Advertising

AlbertoBagnai : Il mailbombing è sempre una strategia perdente, espressione di una violenza petulante e puerile, ma in alcuni casi… - matteosalvinimi : Ogni tipo di discriminazione o di violenza, nei confronti di chiunque, va sempre punita e combattuta, come già la l… - ilnomenonpuo : @Federic21274859 @AntonioBergami4 @SimoPillon @Fedez Ma è incitazione all' odio e alla violenza quello quindi già p… - Alessan14061602 : @tonidellanna74 @manuciaociaocia @francescatotolo Non saprei Toni a me leggendolo non sembra così... Punisce la pro… - salvadeomarco : RT @aascarabelli: Diffondiamo e promuoviamo anche nelle #imprese, tra lavoratrici e lavoratori, principi di #parità, #PariOpportunità e non… -