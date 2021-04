Viaggiare al tempo del Covid-19: come funzionano i rimborsi delle prenotazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Prenotare o non prenotare, è questo il dilemma. Dopo mesi di restrizioni, il venire meno di alcune limitazioni agli spostamenti in Italia e all’estero ha definitivamente riacceso la voglia di fare la valigia e partire per una rigenerante vacanza, o almeno un weekend fuori porta. Ma la situazione sanitaria e l’andamento dei contagi, al momento, rendono difficile pianificare un viaggio con assoluta certezza. Potremmo prenotare un volo aereo, un soggiorno in hotel, magari una crociera, e poi dover fare un passo indietro perché siamo in quarantena o perché vengono introdotte nuove e più stringenti restrizioni. Come tutelarsi da queste eventualità senza rinunciare al piacere di pianificare il prossimo viaggio? Quando e con quali modalità si ha diritto a un rimborso? Facciamo chiarezza con l’aiuto degli esperti dello sportello S.O.S. Turista di Federconsumatori. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Prenotare o non prenotare, è questo il dilemma. Dopo mesi di restrizioni, il venire meno di alcune limitazioni agli spostamenti in Italia e all’estero ha definitivamente riacceso la voglia di fare la valigia e partire per una rigenerante vacanza, o almeno un weekend fuori porta. Ma la situazione sanitaria e l’andamento dei contagi, al momento, rendono difficile pianificare un viaggio con assoluta certezza. Potremmo prenotare un volo aereo, un soggiorno in hotel, magari una crociera, e poi dover fare un passo indietro perché siamo in quarantena o perché vengono introdotte nuove e più stringenti restrizioni. Come tutelarsi da queste eventualità senza rinunciare al piacere di pianificare il prossimo viaggio? Quando e con quali modalità si ha diritto a un rimborso? Facciamo chiarezza con l’aiuto degli esperti dello sportello S.O.S. Turista di Federconsumatori.

escobartenore : Hai già fatto l’iscrizione al mio canale - missionline : Ami viaggiare e ti piace scrivere? ?? Oppure sei appassionato di fotografia? ?? Partecipa al premio Corti di Viaggio… - TarantulaRubra : RT @aedan83: Avrei potuto dedicarmi allo studio delle particelle subatomiche e magari un giorno trovare un modo per viaggiare nel tempo, sc… - WineNewsIt : #Tasting in tempo di #Covid tra #reale e #virtuale, #distanze, #plexiglass e #mascherine, #pubblicoridotto, #vini c… - RaiRadioKids : Siete pronti a viaggiare con noi alla volta di luoghi incantati, in un tempo senza tempo, dove la magia della polve… -