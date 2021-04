"Via gli stimoli da luglio". Nella Bce si riaccende lo scontro tra falchi e colombe (Di venerdì 9 aprile 2021) Mancano ancora due settimane al prossimo Consiglio direttivo ma lo scontro è già in atto. Nelle ultime 48 ore le agenzie di stampa sono state inondate da un profluvio di dichiarazioni di membri della Bce. La questione è semplice: sebbene l’economia dell’eurozona sia ancora nel pieno della terza ondata del Covid, c’è chi sta già premendo per un ritiro degli stimoli monetari e porre fine al programma da 1850 miliardi denominato Pepp. C’è infatti una domanda taciuta intorno alla quale tutte le uscite pubbliche di queste ore stanno ruotando: è arrivato il momento di mettere fine agli acquisti della Bce? Secondo i governatori “falchi” delle banche centrali del Nord Europa, pare proprio di sì. Per il Governatore austriaco Robert Holzmann, la speranza è di “ridurre gli acquisti della Banca Centrale Europea a partire dalla fine del secondo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Mancano ancora due settimane al prossimo Consiglio direttivo ma loè già in atto. Nelle ultime 48 ore le agenzie di stampa sono state inondate da un profluvio di dichiarazioni di membri della Bce. La questione è semplice: sebbene l’economia dell’eurozona sia ancora nel pieno della terza ondata del Covid, c’è chi sta già premendo per un ritiro deglimonetari e porre fine al programma da 1850 miliardi denominato Pepp. C’è infatti una domanda taciuta intorno alla quale tutte le uscite pubbliche di queste ore stanno ruotando: è arrivato il momento di mettere fine agli acquisti della Bce? Secondo i governatori “” delle banche centrali del Nord Europa, pare proprio di sì. Per il Governatore austriaco Robert Holzmann, la speranza è di “ridurre gli acquisti della Banca Centrale Europea a partire dalla fine del secondo ...

