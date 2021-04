Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina | chi sono i “La rappresentante di Lista”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sin dal nome è chiaro che i Ladiè un gruppo musicale molto fuori dal comune. Nasce nel 2011 da un’idea di, cantante, e, poliedrico musicista. Il loro nome deriva dal fatto che durante il referendum del 2011 sull’energia nucleare,si era iscritta comedidi un partito., originaria di Viareggio, e, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo (PA) durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica, diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco.si era, in precedenza, trasferita a Palermo per frequentare un corso di teatro di Emma Dante, avendo abbandonato ...

am0ngthecl0uds : mamma mia veronica lucchesi e dario mangiaracina io vi amo alla follia, come ve lo devo dire? ???? - cadononannego : Pensando che anche oggi mi sono svegliata e non sono fidanzata con Veronica Lucchesi, che fatica questa vita -

Nella puntata anche l'intervista doppia a La Rappresentante di Lista, la coppia artistica formata dae Dario Mangiaracina, in gara allo scorso Festival di Sanremo con il brano "...e Dario Mangiaracina con un pezzo firmato su La Stampa hanno spiegato come mai è così importante che questa legge contro l'omotransfobia venga approvata. Bravissimi, soprattutto con ...Dopo Levante, che ha scritto di suo pugno un appello dalle pagine de La Stampa in favore del DDL Zan, anche Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvero i La Rappresentante di Lista, hanno voluto so ...I due de La Rappresentante di Lista si esprimono a sostegno del Ddl Zan e contro l'omotransfobia nel nostro Paese.