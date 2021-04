Valeria Marini | si scopre per caso quanto pesa davvero | ecco cosa segna la bilancia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo Expedition Robinson in Svezia, tradotta in Celebrity Survivor negli Stati Uniti, a sua volta riprodotta nel nostrano L’isola dei famosi, il format ha valicato per l’ennesima volta i confini di una nazione. Questa volta il Paese ad adottarlo è stata la Spagna, con Supervivientes. Una nuova prima stagione che nel cast, per quest’anno, può vantare due super presenze italiane:e Gianmarco Onestini. Dopo la messa in onda di un programma che si era già confermato come un successo, uno degli argomenti principali è proprio il legame che si sta consolidando nella fazione italica.e Gianmarco, che oltre a un’intesa evidente possono contare su una facilità di contatto dettata dalla provenienza, hanno dimostrato un grande feeling. E ad accorgersene non sono stati soltanto loro....

Advertising

ngiucess : @ALEMARCO12 Comunque quello che tieni nell'incon ci sta provando con Valeria Marini - Gi01992 : RT @darkap89: Boom per il ritorno dell'Isola dei Famosi in Spagna: su Telecinco la prima di Supervivientes ha registrato 2.815.000 spettato… - GiuseppeporroIt : Supervivientes, Valeria Marini ha 'puntato' Gianmarco Onestini? Il gossip bomba (FOTO) #Supervivientes2021… - GiorgioWWE : RT @trashtvstellare: La presentazione di Valeria Marini ?? #Supervivientes #SVGala1 - zazoomblog : Supervivientes flirt tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini? Il gossip - #Supervivientes #flirt #Valeria -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

, il gossip parte veloce tra lei e quello del GF Pubblicato il 09 - 04 - 2021 alle ore 10:15. Ultima modifica il 09 - 04 - 2021 alle ore 10:15 /...DECISIONE CHOC DELLA REDAZION Colpo di scena all' Isola dei Famosi 2021 nel giorno in cui il reality non è andato in onda per lasciare spazio a Supervivientes che ha tra i concorrenti...Una nuova prima stagione che nel cast, per quest’anno, può vantare due super presenze italiane. Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Dopo la messa in onda di un programma che si era già confermato ...L’inizio di Supervivientes è stato stellare e Valeria Marini non è stata da meno, d’altronde la naufraga ha carattere da vendere!Appena arrivata sull’isola ...