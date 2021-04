Valeria Marini, flirt a Supervivientes con un noto naufrago italiano (Di venerdì 9 aprile 2021) È scoppiato l’amore tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini, naufrago come lei a Supervivientes? Le voci sostengono che tra i due ci sia del tenero, ma vediamo insieme se è veramente così. Stanno prendendo sempre più piede le voci che vedono protagonisti la nota soubrette italiana Valeria Marini e un altro concorrente italiano di “Supervivientes”, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 aprile 2021) È scoppiato l’amore trae Gianmarco Onestini,come lei a? Le voci sostengono che tra i due ci sia del tenero, ma vediamo insieme se è veramente così. Stanno prendendo sempre più piede le voci che vedono protagonisti la nota soubrette italianae un altro concorrentedi “”, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

noris2021 : RT @grande_flagello: Valeria Marini sbarca sull' #isola di #Supervivientes2021 Valeria llega a Honduras #SVGala1 - Affaritaliani : Valeria Marini mostra il 'bikini selvaggio'. E con Gianmarco Onestini... - ElisaDiGiacomo : Supervivientes, Valeria Marini ha dormito con Gianmarco Onestini: 'Non c'è niente di male' - bisciaz : RT @darkap89: Boom per il ritorno dell'Isola dei Famosi in Spagna: su Telecinco la prima di Supervivientes ha registrato 2.815.000 spettato… - blogtivvu : #Supervivientes, Valeria Marini ci prova con Gianmarco Onestini? - VIDEO -