Vaccino, in Campania oltre un milione di somministrazioni: prima dose per circa 750 mila persone (Di venerdì 9 aprile 2021) Hanno superato il milione, per la precisione sono 1.025.187, le somministrazioni di Vaccino anti covid-19 effettuate in Campania. 745.839 cittadini hanno ricevuto la prima dose mentre 279.348 possono considerarsi immunizzati. A darne notizia l’Unita’ di crisi della Regione Campania che aggiorna il dato alle 12 di oggi. Nel report quotidiano dedicato alla campagna vaccinazioni si puo’ osservare che, al momento, le vaccinazioni hanno riguardato 180.678 operatori sanitari. Di questi 94.331 hanno ricevuto la prima dose, 86.347 anche la seconda. In termini percentuali sono il 95,87% delle adesioni e il 91,54% delle seconde dosi sulle prime. Per il personale non sanitario, invece, il totale e’ pari a 34.802 ovvero a 18.585 la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Hanno superato il, per la precisione sono 1.025.187, ledianti covid-19 effettuate in. 745.839 cittadini hanno ricevuto lamentre 279.348 possono considerarsi immunizzati. A darne notizia l’Unita’ di crisi della Regioneche aggiorna il dato alle 12 di oggi. Nel report quotidiano dedicato alla campagna vaccinazioni si puo’ osservare che, al momento, le vaccinazioni hanno riguardato 180.678 operatori sanitari. Di questi 94.331 hanno ricevuto la, 86.347 anche la seconda. In termini percentuali sono il 95,87% delle adesioni e il 91,54% delle seconde dosi sulle prime. Per il personale non sanitario, invece, il totale e’ pari a 34.802 ovvero a 18.585 la ...

