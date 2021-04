Vaccino, gli psicologi infuriati dopo la frase di Draghi: “Noi senza coscienza? Ci ha obbligati lui alla somministrazione. Offesi e umiliati” (Di venerdì 9 aprile 2021) Presi ad esempio come coloro che hanno avuto una corsia preferenziale a discapito degli anziani e delle persone fragili, nonostante sia stato proprio il governo a inserirli tra le categorie prioritarie. Citati in maniera chiara, additati di comportamenti inopportuni: “Queste platee di operatori sanitari che si allargano, gli psicologi di 35 anni. Con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?”, ha scandito il presidente del Consiglio Mario Draghi. Così loro, gli psicologi, sono andati su tutte le furie. Una levata di scudi unanime: “Siamo Offesi e anche umiliati”, dice David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi. Mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Presi ad esempio come coloro che hanno avuto una corsia preferenziale a discapito degli anziani e delle persone fragili, nonostante sia stato proprio il governo a inserirli tra le categorie prioritarie. Citati in maniera chiara, additati di comportamenti inopportuni: “Queste platee di operatori sanitari che sirgano, glidi 35 anni. Con cheun giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?”, ha scandito il presidente del Consiglio Mario. Così loro, gli, sono andati su tutte le furie. Una levata di scudi unanime: “Siamoe anche”, dice David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli. Mentre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fauci. 'Gli Usa non prevedono di utilizzare il vaccino AstraZeneca' #ANSA - Agenzia_Ansa : Gli anticorpi indotti dal vaccino anti-Covid di Moderna persistono 6 mesi dopo la seconda dose del vaccino (mRNA-12… - fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - barbocchia77 : RT @AlRobecchi: Provo a mettermi nei panni di uno psicologo 35enne che magari non voleva vaccinarsi per non “rubare un vaccino a un anziano… - mindthekarma : RT @AlRobecchi: Provo a mettermi nei panni di uno psicologo 35enne che magari non voleva vaccinarsi per non “rubare un vaccino a un anziano… -