Vaccino: De Luca “In Campania no corsie preferenziali per categorie” (Di venerdì 9 aprile 2021) “La Regione Campania ha raggiunto un primo traguardo di grande rilievo: abbiamo sforato il milione di dosi inoculate ai nostri concittadini. Di questi quasi il 40% ha avuto la doppia dose”. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. gve/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) “La Regioneha raggiunto un primo traguardo di grande rilievo: abbiamo sforato il milione di dosi inoculate ai nostri concittadini. Di questi quasi il 40% ha avuto la doppia dose”. Lo ha detto il governatore Vincenzo Denel corso del suo consueto appuntamento con la diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. gve/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccino: De Luca 'In Campania no corsie preferenziali per categorie' - - CorriereCitta : Vaccino: De Luca “In Campania no corsie preferenziali per categorie” - maggiemar94 : @cinem00n @SaraMichelotti3 però di de luca che si è fatto il vaccino a gennaio non se ne parla. paese ridicolo - GioAm1 : Non capisco quale sia lo scandalo, il primo è stato De Luca a dare L esempio Oltre due milioni di persone hanno sal… - luca_Buti1 : @CalaminiciM Potrei scambiare dose vaccino con tua pastiera ?? -