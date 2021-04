Vaccino Covid, in Abruzzo prenotazioni aperte per fascia 70-79 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Aquila - aperte le prenotazioni per il Vaccino contro il Covid-19 agli abruzzesi nati tra 1942 e 1951, la fascia 70-79 anni, che potranno prenotarsi sul portale https://prenotazioni.vacciniCovid.gov.it/ inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Cambiano le modalità di prenotazione: è ora operativo il sistema predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni 8-20) o utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Aquila -leper ilcontro il-19 agli abruzzesi nati tra 1942 e 1951, la70-79, che potranno prenotarsi sul portale https://.vaccini.gov.it/ inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Cambiano le modalità di prenotazione: è ora operativo il sistema predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni 8-20) o utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in ...

