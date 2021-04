Vaccino AstraZeneca, cosa cambia in Italia: età e regole per chi attende la seconda dose (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessun rallentamento dei piani e un via libera anche per chi è in attesa della seconda dose, a prescindere dall'età. Prosegue la campagna con il Vaccino AstraZeneca dopo il pronunciamento dell'Ema, l'Agenzia del farmaco europea, che ha deciso per il semaforo verde alla somministrazione senza paletti di età: sono gli Stati nazionali a decidere in merito alle fasce di età e ciascuno sta adottando una propria linea. Il premier Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa sulla questione: «La raccomandazione è usare il Vaccino AstraZeneca per gli over 60», ha detto il Presidente del Consiglio anticipando una direttiva del Commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo. Il premier ha piuttosto segnalato comportamenti di scarsa sensibilità civica: «Con che coscienza un giovane ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessun rallentamento dei piani e un via libera anche per chi è in attesa della, a prescindere dall'età. Prosegue la campagna con ildopo il pronunciamento dell'Ema, l'Agenzia del farmaco europea, che ha deciso per il semaforo verde alla somministrazione senza paletti di età: sono gli Stati nazionali a decidere in merito alle fasce di età e ciascuno sta adottando una propria linea. Il premier Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa sulla questione: «La raccomandazione è usare ilper gli over 60», ha detto il Presidente del Consiglio anticipando una direttiva del Commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo. Il premier ha piuttosto segnalato comportamenti di scarsa sensibilità civica: «Con che coscienza un giovane ...

