Il ministro della Sanità di Tunisi, Faouzi Mehdi, ha annunciato che la Tunisia ha autorizzato l'uso del vaccino americano COVID - 19 Johnson and Johnson.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Tunisia Vaccini: Tunisia autorizza l'uso di Johnson & Johnson "La Tunisia riceverà 1,5 milioni di dosi di questo vaccino americano come parte dell'iniziativa di vaccinazioni per l'Africa", ha aggiunto Mehdi. Sono oltre 100 mila le persone ad aver ottenuto la ...

Il ministro della Sanità di Tunisi, Faouzi Mehdi, ha annunciato che la Tunisia ha autorizzato l'uso del vaccino americano COVID-19 Johnson and Johnson. (ANSA)

