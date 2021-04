Vaccini: Oms, nessun dato che siano intercambiabili (Di venerdì 9 aprile 2021) Non c'è "alcun dato adeguato" sull'intercambiabilità dei Vaccini: lo ha sottolineato l'Oms. Questa mattina la Francia ha reso noto che le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto una prima dose ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 aprile 2021) Non c'è "alcunadeguato" sull'tà dei: lo ha sottolineato l'Oms. Questa mattina la Francia ha reso noto che le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto una prima dose ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Oms Vaccini: Oms, nessun dato che siano intercambiabili Non c'è "alcun dato adeguato" sull'intercambiabilità dei vaccini: lo ha sottolineato l'Oms. Questa mattina la Francia ha reso noto che le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda di un altro vaccino ...

Pechino è prima nell'export del vaccino contro il Covid - 19 L'Oms ha detto che necessita di maggiori dati per concedere la propria licenza ai vaccini di Pechino e che una decisione sarà presa entro fine aprile. Nel frattempo i cinesi vanno avanti con le ...

Francia, le seconde dosi non con Astrazeneca ANSA Nuova Europa Covid: Oms, no dati adeguati per raccomandare scambio dosi tra piu' vaccini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - L'Oms ha ribadito di non poter fare una raccomandazione su un cambio del vaccino anti-Covid tra due ...

