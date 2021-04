Vaccini Napoli, marittimi delle isole esclusi dalla campagna (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl piano per rilanciare il turismo sulle isole del Golfo di Napoli con le vaccinazioni di massa ha una falla: i marittimi di Ischia, Procida e Capri non possono prenotare la vaccinazione sulla piattaforma on line della Regione Campania. Gli equipaggi di navi ed aliscafi che collegano le isole alla terraferma restano quindi attualmente esclusi dalla campagna di vaccinazione dei residenti sulle isole, lanciata sul modello di quelle realizzate in Spagna, Grecia, alle Maldive ed alle Cayman Islands, oltre che in numerose altre località turistiche mondiali. Il problema nasce poichè il personale marittimo non rientra direttamente nei ruoli ASL ma in quelli SASN, il servizio di assistenza sanitaria al personale navigante del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl piano per rilanciare il turismo sulledel Golfo dicon le vaccinazioni di massa ha una falla: idi Ischia, Procida e Capri non possono prenotare la vaccinazione sulla piattaforma on line della Regione Campania. Gli equipaggi di navi ed aliscafi che collegano lealla terraferma restano quindi attualmentedi vaccinazione dei residenti sulle, lanciata sul modello di quelle realizzate in Spagna, Grecia, alle Maldive ed alle Cayman Islands, oltre che in numerose altre località turistiche mondiali. Il problema nasce poichè il personale marittimo non rientra direttamente nei ruoli ASL ma in quelli SASN, il servizio di assistenza sanitaria al personale navigante del ...

