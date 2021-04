Vaccini, l’ordinanza di Figliuolo alle Regioni: massima priorità agli anziani, usare AstraZeneca (Di venerdì 9 aprile 2021) Pubblicate le priorità della campagna di vaccinazione del governo:?prima gli anziani e i fragili, poi le altre categorie Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Pubblicate ledella campagna di vaccinazione del governo:?prima glie i fragili, poi le altre categorie

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini anti-Covid, Figliuolo firma l'ordinanza: priorità a over 80 e fragili #Coronavirusitalia… - sole24ore : Vaccini, l’ordinanza di Figliuolo alle Regioni: massima priorità agli anziani, usare AstraZeneca… - eziomauro : Vaccini anti-Covid, Figliuolo firma l'ordinanza: priorità agli ultraottantenni e ai fragili - force_iam : @fattoquotidiano ALLORA SPOSTO LA MIA RESIDENZA IN LAZIO?? Hanno tanti vaccini e non rispettano l’Ordinanza del Generale? - zottolam : RT @MassimoUngaro: Bene l'ordinanza del Commissario #Figliuolo sull'ordine di priorità per i #vaccini in tutta Italia: over-80, fragili e #… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’ordinanza Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera