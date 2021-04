Vaccini | J-Ax furioso con il governo | Gestione come al mercato del pesce

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni Il rapper con un lungo video pubblicato su Instagram si è scagliato contro la pessimadella campagna vaccinale e ha messo nel mirino la classe politica italiana ed europea Con un video di oltre quattro minuti J-Ax ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19. Tra paura, dolore, ansia e la rabbia di chi,milioni di italiani, non vede la fine di questa assurda situazione, soprattutto per una campagna di vaccinazione che procede a rilento. "Ho avuto il Covid. Non ne ho parlato prima per rispetto. Sono un privilegiato e non volevo soffocare la voce di chi è veramente in difficoltà". Così J-Ax, 48 anni, ha cominciato il lungo raccontato della sua battaglia contro il Covid - che aveva contagiato anche la moglie e il figlio. Un video affidato ai social network nel quale ha parlato di uno dei periodi più brutti ...