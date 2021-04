Vaccini, Italia rimanda a fine mese l’obiettivo di 500mila dosi al giorno. La Spagna è già oltre 450mila (Di venerdì 9 aprile 2021) Il piano vaccinale predisposto per l’Italia prosegue, ma il ritmo non è quello auspicato e tra mancate consegne di dosi da parte delle aziende e le comunicazioni confuse da parte dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino AstraZeneca, la situazione non sembra destinata a migliorare. I Paesi membri continuano così ad andare in ordine sparso con l’Italia che, in linea con quanto fatto in altre parti d’Europa, ha deciso di raccomandare l’uso del vaccino sviluppato da Oxford alla popolazione over 60. Una decisione che più che tranquillizzare ha portato a centinaia di rinunce in tutta Italia. Ieri, la regione Lombardia ha aperto le vaccinazioni ai 70enni dopo che nella fascia 75-79 ci sono state meno adesioni del previsto. In Sicilia le disdette sono state del 70%. Sfiducia anche in Puglia dove una dose su due viene ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Il piano vaccinale predisposto per l’prosegue, ma il ritmo non è quello auspicato e tra mancate consegne dida parte delle aziende e le comunicazioni confuse da parte dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino AstraZeneca, la situazione non sembra destinata a migliorare. I Paesi membri continuano così ad andare in ordine sparso con l’che, in linea con quanto fatto in altre parti d’Europa, ha deciso di raccomandare l’uso del vaccino sviluppato da Oxford alla popolazione over 60. Una decisione che più che tranquillizzare ha portato a centinaia di rinunce in tutta. Ieri, la regione Lombardia ha aperto le vaccinazioni ai 70enni dopo che nella fascia 75-79 ci sono state meno adesioni del previsto. In Sicilia le disdette sono state del 70%. Sfiducia anche in Puglia dove una dose su due viene ...

